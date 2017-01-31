В Кыштыме карантин в школах продлен до 4 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) до 4 февраля включительно продлен карантин у школьников – также со среды, 1 февраля, вводится карантин в детском саду № 20, где уровень заболеваемости превысил 34%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Сергея Подболотова, несмотря на положительную динамику, ситуация по ОРВИ и гриппу ситуация на территории Кыштымского городского округа сохраняется эпидемически опасной.

«Введенные карантинные мероприятия позволили добиться положительной динамики и сократить заболеваемость среди детей школьного возраста», – отметил Подболотов в ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.

К занятиям школьники Кыштыма приступят в понедельник, 6 февраля.

Добавим, с 1 февраля на карантин закрываются школы Озерска, кроме того, принято решение разобщить учащихся 1-2 курсов местных колледжей и техникумов.