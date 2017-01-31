Вт, 31.01.2017, 16:48 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 15:38

В Кыштыме карантин в школах продлен до 4 февраля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) до 4 февраля включительно продлен карантин у школьников – также со среды, 1 февраля, вводится карантин в детском саду № 20, где уровень заболеваемости превысил 34%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Сергея Подболотова, несмотря на положительную динамику, ситуация по ОРВИ и гриппу ситуация на территории Кыштымского городского округа сохраняется эпидемически опасной.

«Введенные карантинные мероприятия позволили добиться положительной динамики и сократить заболеваемость среди детей школьного возраста», – отметил Подболотов в ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.

К занятиям школьники Кыштыма приступят в понедельник, 6 февраля.

Добавим, с 1 февраля на карантин закрываются школы Озерска, кроме того, принято решение разобщить учащихся 1-2 курсов местных колледжей и техникумов.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: орви, грипп, карантин, новости кыштыма, карантин по гриппу
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 536
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

сегодня, 14:41
Более 40 частных клиник Южного Урала будут лечить по ОМС в 2017 году
сегодня, 12:20
Заболеваемость ОРВИ растет в 22 муниципалитетах Южного Урала
сегодня, 11:08
ВНИМАНИЕ. Школьники и студенты колледжей Озерска уходят на карантин по гриппу и ОРВИ
27 января, 11:33
ВНИМАНИЕ. Школы Катав-Ивановска и Юрюзани приостановили учебный процесс из-за ОРВИ
25 января, 16:44
Средняя зарплата врачей с высшим образованием на Южном Урале составила 48 тыс. рублей
25 января, 13:34
ВНИМАНИЕ. Карантин по ОРВИ и гриппу в Южноуральске – УТОЧНЕНИЕ
25 января, 13:22
ВАЖНО. За угрозы врачам могут отправить под арест
25 января, 09:59
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинске снизилась на 20%
24 января, 12:16
ВНИМАНИЕ. Кыштым отправляет школьников на карантин по гриппу и ОРВИ
24 января, 10:22
Число подхвативших вирус в Челябинской области за неделю снизилось на 8,6%

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость