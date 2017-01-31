ВНИМАНИЕ. Школьники и студенты колледжей Озерска уходят на карантин по гриппу и ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) решением санитарно-противоэпидемической комиссии вводится карантин по гриппу и ОРВИ – школьники и учащиеся 1-2 курсов колледжей останутся дома с 1 по 7 февраля включительно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Приостанавливаются занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях начального и среднего профобразования (первый и второй курс); отменяются тренировки и сборы в учреждениях культуры и спорта; особый санитарный режим вводится во всех домах-интернатах, а родителям дошкольников рекомендовано ограничить посещение детьми садов и яслей», – говорится в сообщении.

Руководители организаций и предприятий, оказывающих населению услуги, должны обеспечить соблюдение карантинных мероприятий по гриппу и ОРВИ на подведомственной территории.

В Озерске с 22 по 29 января 2017 года зарегистрирован 1 тыс. 431 случай ОРВИ и гриппа. С 27 по 30 января 2017 года количество заболевших школьников увеличилось с 8,5% до 12,3%. Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38%.

Добавим, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 30 января 2017 года приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах семи муниципальных образований области – в Верхнем Уфалее, Троицке, Кыштыме, Южноуральске, а также Саткинском, Катав-Ивановском, Варненском районах. Частично приостановлен учебный процесс в трех средних профессиональных образовательных организациях, 10 общеобразовательных школах и 30 классах 11 школ семи муниципальных образований. Полностью закрыт на карантин один детсад и восемь групп еще пяти дошкольных образовательных учреждений в четырех районах.