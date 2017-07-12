Из лагеря в Челябинской области госпитализировано 9 детей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Из лагеря «Олимпиец» (Сосновский район, Челябинская область) госпитализировано девять детей – у пятерых из них менингит не обнаружен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На данный момент из двух отрядов лагеря госпитализировано девять детей. У четверых из них диагностирован серозный менингит энтеровирусной этиологии. У пятерых детей менингит не обнаружен», – говорится в официальном комментарии министерства.

Проводится динамическое наблюдение за контактными детьми в поликлиниках Челябинска и области. (В лагере были дети из разных муниципалитетов, сейчас за всеми наблюдают врачи на местах).

Эпидемиологическая ситуация в норме, находится под контролем Роспотребнадзора, Минздрава и медицинских организаций Челябинска и области, добавили в ведомстве.

В администрации детского лагеря «Олимпиец» сообщили, что инцидент произошел во время первого заезда, который стартовал только 27 июня. «Перед открытием были проведены все необходимые мероприятия: санитарная и противоклещевая обработка территории, анализ воды, проверка пищеблока. После этого лагерь в установленном порядке обследовала специальная комиссия, которая выдала санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения санитарным правилам», – сообщили в администрации учреждения.

Там добавили, что заболевшие дети приехали на отдых в составе одной футбольной секции СДЮШОР № 3. Все отдыхающие перед заездом предоставили медицинские справки из поликлиник по месту жительства. «Первый случай заболевания был зафиксирован 3 июля. Высока вероятность, что кто-то из заболевших детей заразился еще до приезда в лагерь», – прокомментировали в администрации.

По итогам прошедших проверок надзорными органами предписаний о закрытии лагеря не выдано. Он продолжает работу.

Отметим, что в летний период, особенно в июле-августе, каждый год регистрируется подъем сезонной заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

Напомним, проверку в лагере проводит прокуратура, Роспотребнадзор начал эпидрасследование.