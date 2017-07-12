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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 11:21

Увеличилось число детей, подхвативших энтеровирус в лагере на Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Число детей, заболевших энтеровирусной инфекцией в спортивном летнем лагере «Олимпиец» (Сосновский район, Челябинская область), увеличилось до шести – Роспотребнадзор начал эпидрасследование, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Светлану Лучинину.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области выдано предписание о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы воды, дезсредств и смывы, организована заключительная дезинфекция силами специализированного дезинфекционного учреждения», – сообщила Лучинина.

В ходе предварительного расследования установлено, что наиболее вероятным является аэрозольный (воздушно-капельный) путь передачи. Ситуация остается на контроле санитарных врачей.

Четыре ребенка с серозным менингитом госпитализированы из лагеря на Урале. Возбудителем болезни стал энтеровирус

В администрации детского лагеря «Олимпиец» сообщили, что инцидент произошел во время первого заезда, который стартовал только 27 июня. «Перед открытием были проведены все необходимые мероприятия: санитарная и противоклещевая обработка территории, анализ воды, проверка пищеблока. После этого лагерь в установленном порядке обследовала специальная комиссия, которая выдала санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения санитарным правилам», – сообщили в администрации учреждения.

Там добавили, что заболевшие дети приехали на отдых в составе одной футбольной секции СДЮШОР № 3. Все отдыхающие перед заездом предоставили медицинские справки из поликлиник по месту жительства.

«Первый случай заболевания был зафиксирован 3 июля. Высока вероятность, что кто-то из заболевших детей заразился еще до приезда в лагерь», – прокомментировали в администрации.

По итогам прошедших проверок надзорными органами предписаний о закрытии лагеря не выдано. Он продолжает работу.

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по энтеровирусной инфекции за 5 месяцев 2017 года в Челябинской области была благополучной. Случаев не регистрировалось. В июне в регионе зарегистрировано два случая энтеровирусной инфекции, в том числе один – энтеровирусного менингита.

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Теги: вспышка, роспотребнадзор, детские лагеря, летний отдых, менингит, новости челябинской области
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