Роспотребнадзор возбудил 4 дела из-за массового отравления подростков в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два юных хоккеиста госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции в Челябинске – еще почти два десятка детей перенесли заболевание в легкой форме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

«По состоянию на 30 марта в адрес Управления Роспотребнадзора поступило два экстренных извещения о случаях острой кишечной инфекции неустановленной этиологии. Заболевшие – участники Всероссийского турнира "Кубок Айсберг" – госпитализированы», – говорится в сообщении

Санитарные врачи проводят исследование проб пищи, смывов, биоматериала от работников ресторана и детей. Уже выявлены нарушения требований технического регламента и санитарных правил работниками ресторана, возбуждены четыре дела об административных правонарушениях по статьям 6.6 и части 2 статьи 14.43 КоАП РФ*.

19 юных хоккеистов отравились после обеда в гостинице в Челябинске

Руководителям выданы предписания о дополнительных противоэпидемических мероприятиях. Продолжается медицинское наблюдение за контактными. Проведены дезинфекционные и другие мероприятия.

Эпидрасследование продолжается.

*КоАП РФ, Статья 6.6. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

КоАП РФ, Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан.