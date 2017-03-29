Ср, 29.03.2017, 18:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 17:19

19 юных хоккеистов отравились после обеда в гостинице в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет в Челябинской области начал проверку информации о массовом отравлении юных хоккеистов после обеда в ресторане гостиницы «Виктория» – Роспотребнадзор сообщает об одном госпитализированном, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области информирует о том, что 29 марта 2017 года в 14.10 в Управление поступило экстренное извещение о регистрации случая заболевания острой кишечной инфекцией ребенка – участника соревнований юношей по хоккею, проживающего в гостинице "Виктория". Ребенок (11 лет. – Прим. АН "Доступ") госпитализирован в инфекционное отделение. По данному факту специалистами Управления Роспотребнадзора начато эпидемиологическое расследование», – рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что у 18 детей диагностирована легкая форма заболевания, им оказана неотложная медицинская помощь по месту пребывания. Доследственная проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: роспотребнадзор, новости челябинска, массовое отравление детей
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 12:52
Группа подростков подожгла заброшенный госпиталь в Локомотивном
сегодня, 12:43
Иномарка с наркотиками протаранила 5 авто в Копейске, скрываясь от полиции
сегодня, 11:04
18+ Туристка погибла на Аркаиме, врезавшись в березу при катании с горы
вчера, 17:49
ВНИМАНИЕ. Содержание марганца в воде в Троицке превышено в 14 раз
вчера, 15:38
Пикапер из сети обокрал женщину на первом свидании в Кыштыме
вчера, 11:41
Челябинские дети подожгли «ГАЗель» и киоск, играя во дворе
27 марта, 14:28
Копейские пожарные сняли со 100-метрового террикона 3 подростков
27 марта, 12:01
Двухлетний мальчик выпал из окна 4 этажа в Челябинске
27 марта, 11:45
Лихач задавил мать с 5-летним ребенком на пешеходном переходе в Челябинске
27 марта, 10:34
Под Верхнеуральском внук жестоко избил 90-летнюю бабушку, а потом выпил уксус
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость