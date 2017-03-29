19 юных хоккеистов отравились после обеда в гостинице в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет в Челябинской области начал проверку информации о массовом отравлении юных хоккеистов после обеда в ресторане гостиницы «Виктория» – Роспотребнадзор сообщает об одном госпитализированном, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области информирует о том, что 29 марта 2017 года в 14.10 в Управление поступило экстренное извещение о регистрации случая заболевания острой кишечной инфекцией ребенка – участника соревнований юношей по хоккею, проживающего в гостинице "Виктория". Ребенок (11 лет. – Прим. АН "Доступ") госпитализирован в инфекционное отделение. По данному факту специалистами Управления Роспотребнадзора начато эпидемиологическое расследование», – рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что у 18 детей диагностирована легкая форма заболевания, им оказана неотложная медицинская помощь по месту пребывания. Доследственная проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.