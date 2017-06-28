Путин присвоил почетное звание челябинскому врачу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главврач Челябинского кардиоцентра Олег Лукин получил звание Заслуженного врача Российской Федерации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на соответствующий указ президента России Владимира Путина.

«За заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить Лукину Олегу Павловичу, главному врачу федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии", Челябинская область, звание Заслуженного врача РФ», – говорится в документе, подписанном главой государства.

Напомним, Олег Лукин возглавляет кардиоцентр с начала его работы, с декабря 2010 года. Под его руководством врачи проконсультировали десятки тысяч пациентов со всей России, провели тысячи сложнейших операций и освоили уникальные, передовые методики лечения. До того как занять пост главврача, Лукин трудился в должности главного кардиохирурга Челябинской области.