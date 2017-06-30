Прокуратура требует 300 тыс. для челябинки, которой врачи проткнули мочеточник

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В челябинской больнице 28-летней женщине проткнули мочеточник – прокуратура требует компенсировать моральный вред, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Прокурорской проверкой установлено, что в мае 2015 года 28-летняя жительница Калининского района была госпитализирована в одну из городских больниц с болями в нижней части живота. Врачи провели уретроскопию (исследование), в ходе которой произведена перфорация мочеточника. Зашить прокол не удалось, была установлена дренажная трубка, с которой пациентка передвигалась длительное время», – говорится в сообщении.

Впоследствии женщина дважды в экстренном порядке госпитализировалась в это лечебное учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья.

Согласно результатам проведенной комплексной целевой экспертизы качества медицинской помощи, обнаружены дефекты по коду 3.2.3 «невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, приведшие к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица либо создавшие риск прогрессирования имеющегося заболевания или возникновение нового заболевания», уточнили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Рассмотрение искового заявления поставлено прокуратурой района на контроль.