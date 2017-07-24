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Агентство новостей Доступ 1 24 июля 2017 года, 10:19

Пострадавший при пожаре дома под Пластом мужчина доставлен в Челябинск


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пострадавшего во время пожара под Пластом мужчину автомобилем санавиации доставили в
Челябинский ожоговый центр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным регионального Минздрава, у него ожог третьей степени, пострадало 30% поверхности тела.

«Дышит он самостоятельно», – уточнили в ведомстве.

Ночью 23 июля в селе Верхняя Кабанка (Пластовский район) в результате пожара в частном доме, по предварительным данным, возникшего из-за короткого замыкания электропроводки на веранде, погибли четыре девочки в возрасте от двух до 12 лет. Мужчина, отец трех и дядя одной из погибшей, госпитализирован с сильными ожогами.

По поручению главы региона Бориса Дубровского семьям будет оказана материальная помощь, организацию похорон возьмут на себя районные власти.

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Теги: пожар, мчс, борис дубровский, гибель детей, новости пласта, материальная помощь
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