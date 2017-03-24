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Агентство новостей Доступ 1 24 марта 2017 года, 15:52

Онкология, инфекции и больное сердце: на Южном Урале в мощном обезболивании нуждаются 12 тыс. человек


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области в мощном обезболивании нуждаются порядка 12 тыс. человек – об этом в пятницу, 24 марта, сообщил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи регионального Минздрава Александр Шамин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По его словам, с недавнего времени работа с пациентами, которые нуждаются в сильных обезболивающих и паллиативной помощи, вышла на новый уровень. Это связано с тем, что на федеральном уровне приняли «дорожную карту», которая упрощает жизнь как больных, так и врачей.

Например, теперь пациенту не нужно после выписки идти в поликлинику за рецептом на анальгетики, ждать решения и собирать десятки подписей. Сейчас лечащий врач имеет право самостоятельно выдать необходимые препараты или выписать рецепт без согласования с коллегами. Документ печатается на специальном бланке и действует в течение 15 дней (ранее – 5 дней). Препараты продают только в определенных аптеках (таких в Челябинской области – 49), фармацевты которых владеют базой нуждающихся «покупателей» и обязательно согласовывают все процедуры с медучреждениями.

«Каждый пациент имеет право на обезболивающее. И цель этой "дорожной карты" – сделать жизнь тяжелобольных людей качественной, дать им уйти из нее достойно. Раньше медики относились к боли, как к симптому, пытались убрать болезнь. Но теперь есть паллиативная помощь. И ее цель не болезнь, ее цель – убрать боль, помочь человеку жить максимально качественно, даже если ему осталось несколько дней», – говорит руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Челябинской области Лариса Землянская.

Сегодня в регионе работают 72 паллиативные койки, 375 кабинетов сестринского ухода и две мобильные бригады (паллиативная помощь предполагает участие врача, сестринский уход подобен хоспису. – Прим. АН «Доступ»). В 2016 году паллиативную помощь получили 9 тыс. южноуральцев.

Главный специалист по паллиативной помощи детскому населению регионального Минздрава Кира Маляр рассказала, что в 2016 году в мощных обезболивающих нуждались четыре ребенка – тяжелая онкология, «этих деток уже с нами нет». Вообще, в этой сфере существует двухступенчатая система обезболивания. На первом этапе малышам дают парацетамол и нурофен. Потом прописывают морфий.

«Бывает и так: родители поняли, что ребенок неизлечим, но не приняли этот факт. Его забирают из больницы, выписывают морфий, чтобы малыш не мучился и провел последние дни в родных стенах. Но мама не дает ему лекарство, потому что "это же наркотики", "он будет постоянно спать". В итоге ребенок умирает очень болезненно. Мы стараемся убедить таких родителей, что обезболивать нужно, что так будет лучше», – комментирует Маляр.

В целом, по ее словам, в 2016 году паллиативную помощь получили 265 детей. «Стационарная паллиативная помощь детям в Челябинской области до настоящего времени оказывалась только в специализированном отделении на базе детской городской больницы № 3 Магнитогорска. Там развернуто пять паллиативных коек. В 2015 году в отделении пролечили 40 юных пациентов, в 2016 году их количество выросло до 65. Всего в прошлом году детская паллиативная служба сделала 1 912 выездов по всей Челябинской области», – отметила представительница Минздрава.

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Для начала нужно обратиться в администрацию больницы. Если там будут медлить или игнорировать, можно позвонить на «горячую линию» Минздрава – 8 (351) 268-98-54. Спикеры утверждают, что проблема будет решена в течение максимум двух часов.

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Теги: челябинская область, медицина, новости челябинска, обезболивание, паллиативная медицина
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