Онкологи Челябинска будут внедрять новые протоколы лечения опухолей и лейкозов у детей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) приняли участие в совещании по внедрению новых протоколов лечения острых лейкозов, опухолей костей и головного мозга у детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Совещание прошло в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Челябинскую область представляли главный детский онколог Сергей Коваленко, руководитель областного онкогематологического центра для детей и подростков, заместитель главврача ЧОДКБ Ирина Спичак и детский онколог Елена Теплых.

«Детский онкогематологический центр при ЧОДКБ – один из немногих, кто уже выполняет новые протоколы в кооперации с федеральным центром на высоком технологическом уровне. На совещании в Москве были обнародованы еще два протокола лечения пациентов с острым миелобластным лейкозом и апластической анемией, которые взяли на вооружение наши специалисты», – отметил главный детский онколог Челябинской области Сергей Коваленко.

Новые протоколы призваны улучшить результаты работы детских онкологов ЧОДКБ. Препятствий для их использования в больнице нет. Материальная база и кадровые ресурсы позволяют внедрить их в полном объеме.