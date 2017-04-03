На Южном Урале все нуждающиеся инвалиды получат подгузники до 30 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское отделение Фонда социального страхования готово обеспечить подгузниками всех нуждающихся инвалидов области – доставка данных средств гигиены завершится до 30 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным ведомства, на сегодняшний день в подгузниках нуждаются 12,5 тыс. южноуральцев.

Челябинское отделение фонда по результатам проведения электронных аукционов заключило государственные контракты с ООО «Грин Медика» на поставку подгузников для обеспечения инвалидов на общую сумму 33,5 млн рублей.

Напомним, ранее ряд региональных СМИ сообщил о том, в Челябинской области инвалиды не могут получить положенные им бесплатные подгузники, и родственникам лежачих больных приходится покупать эти гигиенические средства за свои деньги.

В фонде подчеркивают, что всего будет поставлено более 2 млн подгузников. До 30 апреля их доставят каждому нуждающемуся инвалиду по месту жительства.