Минздрав РФ подтвердил, что обсуждает идею запрета продажи алкоголя в выходные

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минздрав России прокомментировал возможный запрет продажи спиртного в выходные – по данным пресс-службы ведомства, «обсуждаются различные инициативы, направленные на ограничение злоупотребления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что стратегией по формированию здорового образа жизни предусмотрена мера, запрещающая продажу алкогольной продукции в выходные дни. «На данный момент экспертным сообществом в рамках подготовки стратегии обсуждаются различные инициативы, направленные на ограничение злоупотребления алкоголем. Каких-либо решений по данному вопросу министерством не принималось», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В марте 2015 года Законодательное Собрание Челябинской области приняло закон, который вступил в силу с 8 мая и установил полный запрет на розничную продажу слабоалкогольных энергетиков на территории региона, а также ограничил продажу безалкогольных тонизирующих напитков.

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года дорабатывается Минздравом РФ. В документ заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы, фастфуда, газировок и чипсов на телевидении, а также маркировка продуктов питания.