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Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 09:56

Хирурги из Челябинска дали мастер-класс по бескровному лечению грыжи


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ведущие хирурги Челябинской областной больницы провели мастер-класс для врачей со всего Южного Урала – они познакомили коллег с тонкостями проведения малоинвазивных эндоскопических вмешательств при грыже брюшной стенки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

В мастер-классе приняли участие хирурги из Златоуста, Магнитогорска, Миасса, Челябинской областной больницы № 3 и городской больницы № 8. Специалисты показали на практике применение специальных ниток, с помощью которых процесс заживления после операции идет быстрее в несколько раз.

В Челябинской области по поводу наружных грыж брюшной стенки выполняется приблизительно 5,5 тыс. операций в год. В течение последних двух-трех лет происходит переход от открытого способа лечения грыж к малоинвазивному, лапароскопическому. За последний год в регионе выполнено порядка 350 малоинвазивных операций по поводу грыж, две трети из них – в ЧОКБ.

«Не все больницы в Челябинской области пока могут освоить подобные операции из-за нехватки оборудования и опыта. Мастер-классы помогают специалистам на местах восполнить пробелы в знаниях, не выезжая на обучение в столичные и зарубежные клиники», – отметил главный хирург Минздрава Челябинской области Илья Бондаревский.

Участники мастер-класса в режиме прямой трансляции смогли детально изучить работу хирургов. Приглашенным продемонстрировали две операции по удалению грыжи – открытую и эндоскопическую, которые параллельно делали две бригады хирургов на двух столах в одной операционной. Во время трансляции оперирующие хирурги подробно комментировали свои действия и отвечали на вопросы коллег.

«После операции у пациентов со швами всегда были ограничения, сейчас есть материалы, которые позволяют этого избежать. Пациент после хирургического лечения может поехать домой и жить спокойно. Раньше мы стремились, чтобы хирургическая нить была максимально гладкой, скользила по тканям тела. Сейчас синтетические материалы настолько усовершенствованы, что мы можем сделать небольшие зазубрины, благодаря этому нить легче фиксирует ткани, не дает им расходиться и в то же время не травмирует», – рассказал заведующий отделением эндоскопической и абдоминальной хирургии ЧОКБ Антон Ефремов.

В ЧОКБ с начла 2017 года прошло более 20 мастер-классов разного уровня для врачей Южного Урала. Планируется организовать до 50 обучающих мероприятий.

Фото пресс-службы Минздрава Челябинской области

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Теги: челябинская область, минздрав, врачи, медицина, мастер-класс, новости челябинска, грыжа
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