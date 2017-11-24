Число абортов в Челябинской области снизилось почти вдвое в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Число абортов в Челябинской области снизилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом – за 10 месяцев 2017 в регионе зарегистрировано 10,5 тыс. фактов искусственного прерывания беременности, за весь 2016-й – 19 232, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Минздрава.

В канун Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, ведомство рассказало о мероприятиях по сохранению материнства и детства на Южном Урале.

В первую очередь, это улучшение репродуктивного здоровья населения. В медучреждениях области проходят осмотры несовершеннолетних для раннего выявления заболеваний, регулярные обследования беременных женщин, проводятся мероприятия по профилактике невынашиваемости беременности, увеличиваются объемы высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

Так, в 2017 году за счет средств обязательного медицинского страхования провели более 1 500 циклов ЭКО, в результате которых на свет появились 475 детей.

Еще одним приоритетным направлением работы стала профилактика абортов. С 2012 года в Челябинской области работают 14 центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря их деятельности, 349 будущих мам отказались от аборта в этом году, 25 женщин передумали оставлять ребенка в роддоме.

Также на Южном Урале активно развивается система реабилитации недоношенных детей. За 10 месяцев 2017 года 1 951 малыш родился недоношенным, из них 136 с экстремально низкой (менее 1000 г) и 239 с очень низкой массой тела (менее 1 500 г). Всех женщин при преждевременных родах со срока 22-34 недели беременности госпитализируют в областной перинатальный центр (ОПЦ). Если не удается доставить рожениц в Челябинск, их отправляют в один из двух межрайонных перинатальных центров в Магнитогорске или Златоусте.

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По итогам 10 месяцев 2017 года в областном перинатальном центре принято 4 282 – 14% от всех родов Челябинской области. Также за этот период врачи ОПЦ приняли 703 преждевременных родов – это 34,7% от общего числа преждевременных родов в регионе.

Всего за 10 месяцев 2017 года в регионе родились 34 403 малыша. Ежегодно мамами в Челябинской области становится около 40 тыс. женщин.