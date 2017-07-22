ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы минимизировать вероятность заболевания менингитом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Заболевание развивается очень быстро, может приводить к тяжелым осложнениям и даже к смерти. Болеют им, в основном, дети. В Челябинске нет эпидемии этого заболевания, однако зафиксированы массовые случаи в одном из лагерей в Сосновском районе и летальный исход у трехлетнего ребенка. Поэтому сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – ряд рекомендаций о том, как предотвратить вероятность возникновения энтеровирусной инфекции, проявлением которой в большинстве случаев является вирусной менингит.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендуют населению соблюдать меры личной профилактики и защиты от инфекции, а именно:

- употреблять для питья воду только гарантированного качества (кипяченую или бутилированную);

- купаться только в разрешенных водоемах, на организованных пляжах, не допускать попадания воды в рот во время купания в водоемах и бассейнах;

- промывать тщательно овощи и фрукты под проточной водой, для маленьких детей использовать кипяченую воду для мытья овощей и фруктов;

- соблюдать правила хранения скоропортящихся продуктов и технологии приготовления пищи в домашних условиях (термическая обработка);

- соблюдать правила личной гигиены (тщательное мытье рук перед едой, приготовлением пищи, после туалета, а также перед и после ухода за больным).

При возникновении энтеровирусной инфекции в коллективе и дома необходимо:

- всех заболевших и лиц с подозрением на заболевание немедленно изолировать;

- если больной не госпитализирован, в течение 10 дней необходимо регулярно проводить дезинфекцию всех поверхностей, с которыми контактировал зараженный человек;

- при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения и не допускать лиц с признаками заболевания в коллективы.