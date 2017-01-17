Более 1 тыс. южноуральцев госпитализированы с ОРВИ и гриппом, 65 – в тяжелом состоянии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В больницах Челябинской области находится 1 055 человек с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом – из них 65 в тяжелом состоянии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минздрав.

«По состоянию на 16 января 2017 года в больницах находится 1 055 человек. Из них в тяжелом состоянии – 65, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В числе пациентов 549 детей (двое в тяжелом состоянии) и 74 беременных (тяжелых нет)», – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что рост заболеваемости отмечается во всех муниципальных образованиях. Эпидемические пороги превышены в 31 районе. «Ниже эпидпорога держатся только Троицкий, Чебаркульский, Октябрьский, Брединский, Уйский, Нязепетровский и Ашинский районы», – уточнили в Минздраве.

Cитуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области на этой неделе оценивается как эпидемическая, констатировали в ведомстве.

С 9 по 15 января в регионе подхватили вирус 37 тыс. 116 человек, у 153 из них клинически подтвердился грипп В том числе диагностировано 28 случаев гриппа 1 А (Н1N1) и 27 случаев гриппа А (H3N2). Также выявлено четыре случая парагриппа, пять случаев аденовирусной инфекции, два – риновирусной и один – метапневмовирусной инфекции.

В целом по Челябинской области заболеваемость выше уровня эпидемического порога на 54%. При этом среди взрослых эпидпорог превышен на 88%, а среди школьников 7-14 лет – на 1%. Заболевших детей 3-6 лет стало больше на 11%, до 2 лет – на 31%», – рассказали медики.

В Челябинске за третью неделю 2017 года зарегистрировано 17 283 случая ОРВИ. Уровень заболеваемости выше эпидпорога на 32%.

В лечебных учреждениях с 23 декабря 2016 года введен карантин: запрещены посещения пациентов, лежащих в стационарах, рекомендовано развертывание дополнительных амбулаторных отделений для приема больных с ОРВИ и гриппом.

Жителям Челябинска и области рекомендуется принимать меры профилактики, в случае заражения не допускать дальнейшего распространения вируса – оставаться дома и вызывать врача.