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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 16:32

2 500 оттенков серого – в Челябинске появился маммограф, не имеющий аналогов в России


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске готов к работе новый современный низкодозовый маммограф экспертного класса – он различает 2 500 оттенков серого и способен распознать рак груди на самой ранней стадии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Аппарат установлен в онкополиклинике Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины и предназначен для проведения уточняющей диагностики при пальпируемых и непальпируемых новообразованиях в молочной железе.

По словам заведующего онкологическим отделением опухолей молочной железы ЧОКЦО и ЯМ Олега Терешина, один из плюсов аппарата – возможность сопрягать его с устройствами для забора образцов тканей из опухоли, проводить биопсию.

«Мы провели первую для нас процедуру, нацеленную на опухоль, которую мы не находим никаким иным способом: ни руками, ни на УЗИ, – и только видим ее на рентгеновских снимках. Аппарат позволяет нацелить биопсийный инструмент – специальный пистолет – в ту зону, которая вызывает опасения, взять оттуда очень маленький фрагмент ткани и тем самым избавить женщину от ненужной диагностической операции – секторальной резекции молочной железы», – говорит врач.

«Нашей первой пациенткой стала женщина, у которой на фоне нормальной структуры никаких узловых образований не определяется, замечены только микрокальцинаты, маленькие, менее 0,5 мм, плотные структуры, как песчинки. Это может быть раннее проявление рака. У нашего маммографа имеются современные мониторы, которые позволяют четко разглядеть даже "пылевые облака" – скопление этих микрокальценатов. Мы увеличиваем их до того размера, когда можно посмотреть, какую они имеют форму и структуру, на какой площади находятся, а с помощью аппарата мы можем прицелиться, взять столбики ткани и направить гистологам», – поясняет главный специалист по лучевой диагностике Минздрава Челябинской области Галина Братникова.

По словам главного онколога Минздрава, главврач ЧОКЦО и ЯМ Андрея Важенина, в центре сконцентрирована техника экспертного класса – порядка 70 единиц общей стоимостью 190 млн рублей, и доктора центра к работе на этом оборудовании готовы.

Теги: челябинская область, минздрав, медицина, поликлиника, онкология
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