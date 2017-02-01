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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 10:20

Южноуральцы одними из первых в стране начнут платить картами за кофе в автоматах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцы теперь могут расплатиться за кофе и снеки в автоматах банковской картой – благодаря совместному проекту крупнейшего оператора вендингового оборудования, компании «Ювенко», и Челябинского отделения Сбербанка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На сегодняшний день в Челябинске терминалами оборудовано 14 таких устройств. В планах компании «Ювенко» в первом квартале 2017 года оснастить более 50 вендинговых аппаратов функцией оплаты банковской картой.

«Платить можно картами международных платежных систем Visa и MasterCard любого банка-эмитента, бесконтактными картами по технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов, с использованием технологии Apple Pay и Samsung Pay», – говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Челябинск стал одним из первых городов в стране, откуда Сбербанк начал внедрение безналичных платежей в розничную продажу товаров и услуг с помощью торговых автоматов. Мы видим перспективы развития этого рынка. Сейчас в России насчитывается более 60 тыс. автоматов, это 3-4 млрд рублей ежегодного оборота», – прокомментировал нововведение заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Андрей Антонов, добавив, что эксперты оценивают потенциальное увеличение емкости рынка до 10 раз в ближайшие пять лет.

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Теги: сбербанк, новости челябинска, банковские карты
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