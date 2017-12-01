ВАЖНО. В Челябинске пройдет семинар о программах господдержки предпринимателей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «Опоры России» 7 декабря проведет в Челябинске семинар «Инвестиции и господдержка для малого и среднего бизнеса».

В рамках семинара запланировано выступление первых лиц федеральных и региональных органов власти: Фонда развития промышленности РФ, «Опоры России», Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области, Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и «Опоры России».

В ходе мероприятия будут затронуты такие темы, как возможности в финансировании и поддержке производственных проектов на территории Челябинской области по льготной ставке, условия и порядок отбора проектов для финансирования Фондом развития промышленности и инвестфондом Промсвязьбанка и «Опоры России», актуальные программы государственной поддержки предприятий (в том числе региональные), возможности для привлечения инвестиций в Челябинский регион.

У участников семинара будет уникальная возможность лично задать вопросы представителям власти и государственных структур.

Семинар пройдет 7 декабря, с 10.00 до 13.00, в конференц-зале № 1«Территории бизнеса» (ул. Российская, д. 110, корп. 1, 2-й этаж). Регистрация участников с 9:30.