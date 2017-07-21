Пт, 21.07.2017, 14:12 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 12:50

Управляющий филиалом банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге награжден грамотой мэрии Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Исполнительный директор, Управляющий филиалом банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге Александр Киреев награжден грамотой администрации Челябинска «За большой социальный вклад в социально-экономическое развитие города Челябинска».

Фото businessman.su

Биография Александра Киреева тесно связана с Уралом и Челябинской областью. Его трудовая деятельность началась с работы на Челябинском тракторном заводе, где Александр Георгиевич прошел путь от инженера до одного из руководителей завода. Около пяти лет возглавлял крупнейший район города – Калининский, внеся личный вклад в развитие социальной и жилищной инфраструктуры района, удовлетворение потребностей населения и предприятий района.

С 1996 года деятельность Александра Киреева связана с развитием банковского сектора региона. Возглавляемый Александром Георгиевичем филиал Банка УРАЛСИБ стабильно входит в число наиболее значимых финансово-кредитных учреждений региона. Банк вносит значительный вклад в развитие малого бизнеса, работает с крупнейшими промышленными предприятиями региона, уделяет большое внимание повышение доступности кредитов для населения и является одним из лидеров на рынке ипотеки.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: награда, новости екатеринбурга, новости челябинска, уралсиб
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 600
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Финансы»

сегодня, 10:20
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 4 раза по итогам II квартала 2017
вчера, 10:10
Банки-агенты 20 июля начинают выплаты вкладчикам «Югры»
19 июля, 17:33
Дубровский потребовал от министров повысить финансовую дисциплину в работе с органами власти
19 июля, 13:08
С чего начать инвестировать новичку?
19 июля, 10:37
ВАЖНО. Выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся 20 июля
19 июля, 09:22
Сбербанк запустил вклад «Время сохранять»
18 июля, 15:30
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы потребкредитования в 2,8 раза по итогам I полугодия 2017
18 июля, 10:30
Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России
18 июля, 09:55
Ипотека Банка УРАЛСИБ вошла в ТОП-10 рейтинга популярных жилищных кредитов
17 июля, 09:20
Сайт Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга самых эффективных сайтов для малого бизнеса
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость