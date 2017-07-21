Управляющий филиалом банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге награжден грамотой мэрии Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Исполнительный директор, Управляющий филиалом банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге Александр Киреев награжден грамотой администрации Челябинска «За большой социальный вклад в социально-экономическое развитие города Челябинска».

Фото businessman.su

Биография Александра Киреева тесно связана с Уралом и Челябинской областью. Его трудовая деятельность началась с работы на Челябинском тракторном заводе, где Александр Георгиевич прошел путь от инженера до одного из руководителей завода. Около пяти лет возглавлял крупнейший район города – Калининский, внеся личный вклад в развитие социальной и жилищной инфраструктуры района, удовлетворение потребностей населения и предприятий района.

С 1996 года деятельность Александра Киреева связана с развитием банковского сектора региона. Возглавляемый Александром Георгиевичем филиал Банка УРАЛСИБ стабильно входит в число наиболее значимых финансово-кредитных учреждений региона. Банк вносит значительный вклад в развитие малого бизнеса, работает с крупнейшими промышленными предприятиями региона, уделяет большое внимание повышение доступности кредитов для населения и является одним из лидеров на рынке ипотеки.