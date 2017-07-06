Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги первых трех месяцев работы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги первых трех месяцев работы. За время работы Университета количество регистраций на семинары превысило 1 800. Число уникальных слушателей приблизилось к 1 500. Среднее количество регистраций на один семинар составило 150.

Месяцем-лидером по количеству слушателей, а также числу регистраций и проведенных семинаров стал июнь. На первый летний месяц пришлось более 60% от общего количества уникальных слушателей (990 человек) и 66% от общего числа регистраций (1 190).

Согласно статистике, семинары Университета в записи смотрят, в основном, мужчины, в то время как слушателями семинаров в прямом эфире чаще являются женщины. Если говорить про возраст, то наиболее многочисленная группа – от 25 до 34 лет, за ними – слушатели в возрасте 35-44 лет. Примерно 15% находятся в возрасте 45-54 лет.

Основной поток переходов на страницу Университета приходится на Россию. В ТОП-5 регионов входят Москва, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург (примерно с одинаковым количеством). Замыкают пятерку Краснодарский край и Московская область. В числе зарубежных стран, где смотрят семинары – Германия, Великобритания, США, Испания.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ стартовал в марте 2017 года. Он позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета – профессиональные коучи и успешные бизнесмены. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на странице Университета на сайте Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.