Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги первых трех месяцев работы
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги первых трех месяцев работы. За время работы Университета количество регистраций на семинары превысило 1 800. Число уникальных слушателей приблизилось к 1 500. Среднее количество регистраций на один семинар составило 150.
Месяцем-лидером по количеству слушателей, а также числу регистраций и проведенных семинаров стал июнь. На первый летний месяц пришлось более 60% от общего количества уникальных слушателей (990 человек) и 66% от общего числа регистраций (1 190).
Согласно статистике, семинары Университета в записи смотрят, в основном, мужчины, в то время как слушателями семинаров в прямом эфире чаще являются женщины. Если говорить про возраст, то наиболее многочисленная группа – от 25 до 34 лет, за ними – слушатели в возрасте 35-44 лет. Примерно 15% находятся в возрасте 45-54 лет.
Основной поток переходов на страницу Университета приходится на Россию. В ТОП-5 регионов входят Москва, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург (примерно с одинаковым количеством). Замыкают пятерку Краснодарский край и Московская область. В числе зарубежных стран, где смотрят семинары – Германия, Великобритания, США, Испания.
Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ стартовал в марте 2017 года. Он позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета – профессиональные коучи и успешные бизнесмены. Посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары можно на странице Университета на сайте Банка УРАЛСИБ.
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.