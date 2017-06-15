УРАЛСИБ Жизнь запустила продажи страховой программы «Время жить» в Банке УРАЛСИБ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Страховая компания УРАЛСИБ Жизнь запустила продажи программы страхования на случай диагностирования онкологического заболевания «Время жить» в Банке УРАЛСИБ. Партнером компании является SwissRe – одна из крупнейших перестраховочных компаний в мире.

Страховая программа «Время жить» заключается на 5 лет и предполагает выплату в случае диагностирования онкологического заболевания у застрахованного лица, а также бонус за безубыточность, т.е. по окончании срока действия договора, если страховых случаев не было, клиент получит 20% от страховых взносов. Кроме того, клиент имеет право на получение налогового вычета в размере 13% от оплаченных взносов. Стоимость полиса зависит от возраста, пола клиента и периодичности оплаты взносов.

Преимуществом этой страховой программы является то, что несовершеннолетние дети застрахованного лица автоматически включаются в договор страхования, а страховая сумма ежегодно увеличивается на 15% при постоянном размере взноса.

В рамках страхования клиенты также получают возможность воспользоваться дополнительными сервисами «Второе медицинское мнение» и «Навигация», с помощью которых можно перепроверить поставленный диагноз, получить независимое медицинское мнение от ведущих врачей-онкологов со всего мира и, при необходимости, подобрать клиники для лечения в России и за рубежом.

«Страхование на случай диагностирования онкологии является сегодня актуальным и очень востребованным. Онкологический диагноз приносит больному серьезные финансовые трудности. С программой страхования "Время жить" наш клиент может быть уверен, что он не останется один на один с бедой, а получит средства на борьбу с недугом», – Татьяна Ланда, генеральный директор УРАЛСИБ Жизнь.