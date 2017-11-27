Туристы сбавят темп

Рынку организованного туризма, на котором за этот год объем бронирований вырос более чем на 30%, едва ли удастся показать такой же высокий результат в 2018 году. По ожиданиям экспертов, темпы роста замедлятся до 8-10% при менее заметном росте доходов граждан и увеличении расчетной базы. Восстановления рынка до докризисного уровня его участники ждут не раньше, чем через пять лет.

Темпы роста туристического рынка в 2018 году могут снизиться, прогнозирует Промсвязьбанк (анализирует рынок с 2014 года по заказу корпоративных клиентов). Согласно расчетам его аналитиков, если по итогам 2017 года объем туристических поездок россиян может увеличиться на 30-35%, то в 2018 году рост составит всего 8-10%. Участники рынка с прогнозом согласны: представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов, например, ожидает, что в 2018 году темпы роста продаж замедлятся до 10-12%.

Такую динамику главный аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин объясняет двумя факторами. Первый – рост доходов населения в долларовом эквиваленте. Согласно оценке эксперта, в 2017 году рост средней номинальной зарплаты россиян на 20% до 658 долларов стал основным драйвером увеличения туристического спроса, но в 2018 году этот показатель прибавит только 5-10%. Второй фактор связан с формированием за счет выросшего турпотока высокой базы в 2017 году, по отношению к которой рост в следующем году будет менее выраженным.

Рост выездного туристического потока в 2017 году происходил, в основном, за счет организованного сегмента. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за весь этот год по десяти наиболее популярным пляжным направлениям на отдых отправятся 11,62 млн человек, что на 57% больше, чем годом ранее. «В течение всего года на рынке виден эффект отложенного спроса: клиенты, отложившие свои поездки в 2015-2016 годах, вернулись на рынок на фоне стабилизации стоимости валюты и, как следствие, снижения бюджета поездки на 10-20%», – говорит представитель BSI Group Светлана Баранова.

По ее данным, средний рост продаж туров за рубеж в этом году составил 30-40%, на отдельных направлениях он достиг 60-70%. Похожие расчеты у OnlineTur.ru: прирост продаж за год составит 40%. Господин Блинов связывает это с присутствием на рынке в течение всего летнего сезона Турции, продажи которой приблизились к докризисному уровню 2014 года. Центр бронирования сетей ТБГ и «Горячие туры» оценивает общее увеличение спроса в этом году на уровне 60%.

Несмотря на выраженную положительную динамику, говорить о полном восстановлении рынка организованного туризма пока не приходится: по расчетам АТОР, количество путешественников в 2017 году все равно будет на 18,8% меньше, чем в 2013 году. Ждать восстановления рынка до уровня 2013 года в ближайшие пять лет не стоит – к 2021 году удастся достигнуть лишь показателей 2011-2012 годов, пессимистичен господин Нуждин.

Как следует из данных Росавиации, в этом году темпы роста сегмента самостоятельного бронирования оказались гораздо скромнее, чем сегмента организованного туризма. В первом полугодии объем перевозок на международных направлениях регулярными рейсами вырос на 29,8% к аналогичному периоду 2016 года, нерегулярными – на 66,8%. Пассажиропоток регулярных зарубежных рейсов московского авиаузла по итогам девяти месяцев вырос на 25%, нерегулярных – на 35%. Низкий рост в самостоятельном сегменте господин Нуждин связывает с тем, что спад в нем в 2014-2016 годах был менее существенным. Так, по итогам 2016 года общий объем регулярных перевозок на международных направлениях снизился всего на 7,3%, нерегулярных – на 38,8%.

Участники рынка самостоятельного бронирования также говорят о консервативном росте своего сегмента. Директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес отмечает, что в 2017 году спрос на авиабилеты за рубеж вырос, в среднем, на 7%. В 2018 году при сохранении текущего курса валют, по его прогнозам, увеличение будет сопоставимым. Игорь Нуждин рассчитывает, что темпы роста самостоятельного сегмента в 2018 году сравнятся с организованным, составив 8-10%.