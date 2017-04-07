Суд обязал «Совкомбанк» вернуть проценты по кредиту недееспособной клиентке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Агаповский райсуд (Челябинская область) обязал ПАО «Совкомбанк» вернуть проценты по кредиту, выданному недееспособному клиенту, – женщина взяла 20 тыс. рублей более чем под 50% годовых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения суда, в 2013 году между банком и местной жительницей был заключен кредитный договор. В момент подписания клиентка являлась недееспособной, получала пенсию и находилась под опекой. Тем не менее, кредитно-финансовое учреждение выдало ей 20 тыс. рублей под 52,14% годовых.

«В 2014 дееспособность была восстановлена. К тому времени опекун выплатил в два раза больше, чем было получено по кредитному договору. Поскольку в момент подписания документа заемщик являлся недееспособным, впоследствии опекун обратился в суд с иском о признании сделки ничтожной и взыскании с банка излишне уплаченных денег», – рассказали в пресс-службе суда.

Там уточнили, что полная стоимость кредита составила 67,45% годовых. Когда мать женщины, являющаяся опекуном, узнала о кредите, то стала выплачивать его из пенсии дочери, а позже обратилась за помощью к юристу. Между тем, ПАО «Совкомбанк» обратился в мировой суд о взыскании задолженности с клиентки – просроченных платежей и процентов, а также штрафов на сумму 13,8 тыс. рублей. Это требование было удовлетворено.

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Райсуд же пришел к выводу о наличии в действиях заемщицы «порока воли при заключении кредитного договора, поэтому сделка, заключенная между банком и истцом, не влечет юридических последствий, является недействительной».

«Доводы стороны ответчика (ПАО "Совкомбанк". – Прим. АН "Доступ") о том, что сделка была одобрена при исполнении (частичном погашении кредита), суд не принял, так как договор является ничтожной сделкой», – уточнили в пресс-службе.

Суд удовлетворил иск и взыскал с банка все денежные средства, выплаченные опекуном за пользование кредитом, – около 33 тыс. рублей, кроме основного долга.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.