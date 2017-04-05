Житель Озерска отсудил более 150 тыс. рублей у УБРиР за скрытые комиссии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Горсуд Озерска (ЗАТО, Челябинская область) обязал Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») вернуть клиенту более 150 тыс. рублей, начисленных за предоставление информационных услуг, а также в счет компенсации морального вреда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, в октябре 2013 года местный житель заключил с указанным банком кредитный договор на сумму 399,5 тыс. рублей сроком на 84 месяца под 23,9% годовых. Кроме того, мужчине был предоставлен пакет банковских услуг «Универсальный». Полные сведения о размере платежей за него стали известны только при получении выписки по счету. Фактически данной услугой он не пользовался.

«Мужчина обратился в суд с иском к УБРиРу, так как полагал, что нарушено его право на получение полной и достоверной информации при получении кредита. Размер дополнительных платежей составил 76,4 тыс. рублей. Также на сумму комиссии начислялись проценты – 23,9% годовых. На претензию банк ответил отказом», – рассказали в суде.

Суд пришел к выводу, что УБРиР нарушил закон «О защите прав потребителей», так как не довел до клиента информацию о стоимости каждого вида дополнительных услуг, включенных в пакет «Универсальный».

«Плата за пакет услуг определялась на момент предоставления кредита, внесена клиентом единовременно и не зависела от последующего поведения сторон, в том числе от того, будут ли востребованы входящие в пакет услуги», – уточнили в суде.

По данным Свердловского Роспотребнадзора, Уральский банк реконструкции и развития с 2014 года неоднократно получал предписания о нарушении прав потребителей именно в части навязывания пакета данных банковских услуг без предоставления необходимых сведений о размере платежей по кредиту.

В данном случае Озерский городской суд признал недействительными условия кредитного договора в части обязанности заемщика уплачивать комиссию за предоставление банковских услуг в рамках пакета «Универсальный». С банка взыскана единовременная и ежемесячная комиссия – 77,4 тыс. рублей, начисленные проценты на сумму комиссии – 54,7 тыс., проценты за пользование чужими денежными средствами – 19,4 тыс., моральный вред – 5 тыс. рублей. Кроме того, УБРиР оштрафован на 78,3 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.