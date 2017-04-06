Чт, 06.04.2017, 10:58 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 09:27

ПРЕЦЕДЕНТ. Сотрудники 2 офисов Сбербанка в Челябинске ограничат свои возможности ради инвалидов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники двух офисов Сбербанка в Челябинске на 14 дней намеренно ограничат свои возможности – они будут плохо видеть, слышать, страдать нарушениями опорно-двигательного аппарата, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Таковы условия участия в пилотном проекта банка по повышению качества обслуживания клиентов с инвалидностью. Чтобы почувствовать себя на месте таких клиентов, сотрудники будут использовать костюм-симулятор физических ограничений GERT.

В комплект костюма входят наушники, которые снижают остроту слуха, корсет для фиксации шеи, затрудняющий поворот головы, очки, имитирующие заболевания глаз, перчатки, ухудшающие мелкую моторику и имитирующие тремор рук, а также некоторые другие приспособления, которые позволят физически испытать ощущения человека, имеющего сложности со здоровьем.

Участники эксперимента распределят между собой роли клиента, сотрудника банка и наблюдателя и оценят варианты повышения удобства банковских сервисов, совершая определенные банковские операции – например, попробуют открыть вклад, написать заявление или заключить договор. При этом каждый из участников должен будет сделать свои выводы в соответствии с отведенной ролью. Этими выводами они поделятся по завершении тестирования с помощью формы обратной связи.

Главная цель проекта – на основе полученных сотрудниками впечатлений изменить процесс обслуживания инвалидов в соответствии с теми условиями, в которых они находятся, а также развить навык правильной работы с этой категорией клиентов, умение идентифицировать их особенные потребности и понимать специфику предоставления сервиса на каждом этапе взаимодействия с банком.

Использование костюмов GERT является частью большого проекта Сбербанка под названием «Особенный банк». Его основная задача – развитие эмпатии со стороны сотрудников банка, культуры обслуживания клиентов с инвалидностью и трансформация самого процесса предоставления услуг посетителям офисов, имеющим возрастные и физические ограничения.

«Сегодня 11 млн клиентов Сбербанка – это люди с особыми потребностями. Чтобы понять их, мы проводим исследования, адаптируем физическое пространство отделений и цифровых каналов. Но все эти усилия будут лишены смысла без культуры обслуживания клиентов с инвалидностью для сотрудников отделений. Именно с этой целью был запущен проект по использованию симуляторов ограничений», – подчеркнул заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Андрей Антонов.

«Больше доступных банковских процессов без особых усилий клиента – таков, на мой взгляд, должен быть результат проекта. Ведь доступность – это не только возможность войти в банк, но и получить консультацию. К нам в офис ежедневно обращаются пенсионеры со слабым слухом, зрением, двигательным нарушением рук. Я думаю, что костюмы помогут нашим сотрудникам прочувствовать на себе физические сложности при совершении операций и внести коррективы и предложения в рабочие процессы банка для комфорта обслуживания клиентов с ограниченными возможностями и имеющих сложности со здоровьем», – заявила – руководитель одного из челябинских офисов Сбербанка, где реализуется пилотный проект Алена Самохвалова.

Костюмы GERT (GERontologicTestsuit) – это технологичные симуляторы различных форм инвалидности (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат) и заболеваний. Сбербанк первым в России использует эти костюмы для проверки адаптации своих услуг и сервисов. Российских аналогов костюмов нет.

Фото пресс-службы Сбербанка

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: сбербанк, инвалиды, новости челябинска, доступная среда
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 612
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Финансы»

вчера, 11:19
Житель Озерска отсудил более 150 тыс. рублей у УБРиР за скрытые комиссии
04 апреля, 15:44
СКАНДАЛ. С челябинских банкротов пытаются взыскать налоги на списанные долги
01 апреля, 15:28
В России готовится первый выпуск облигаций федерального займа
31 марта, 14:40
Челябинцы могут получить 36 тыс. рублей за оплату услуг ЖКХ
31 марта, 11:03
Челиндбанк проводит акцию по ипотечному кредитованию
30 марта, 17:26
На ремонт дорог Челябинска направили 500 млн рублей
30 марта, 15:20
Депутаты рекомендовали Дубровскому уменьшить госдолг и сократить «дебиторку»
30 марта, 11:55
Что нужно знать про ОФЗ?
29 марта, 14:41
Вступил в силу приговор сотрудникам банка «Пойдем!», похитившим 3,6 млн в Аше
28 марта, 14:45
ВАЖНО. В Челябинске появятся финансовые «супермены»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость