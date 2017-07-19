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Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 09:22

Сбербанк запустил вклад «Время сохранять»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сбербанк запустил новый вклад «Время сохранять» – максимальная процентная ставка по нему составит 7% годовых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Вклад «Время сохранять» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в устройствах самообслуживания в период с 18 июля по 18 августа 2017 года включительно.

«При этом открыть вклад с промокодом, который обеспечивает процентную ставку 7% годовых, можно только в веб-версии Сбербанк Онлайн. Для вкладов, открытых другими способами, ставка составит 6,5%», – говорится в сообщении.

Промокод выдается клиенту, принявшему участие в тесте в сообществе Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы его применить, нужно выбрать в интернет-банке раздел «Вклады и счета» и нажать ссылку «У меня есть промокод».

Минимальная сумма для открытия вклада — 100 тыс. рублей, срок размещения – 4 месяца. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

С более подробной информацией о вкладе «Время сохранять» можно ознакомиться на сайте банка.

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Теги: сбербанк, сбербанк онлайн, вклады
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