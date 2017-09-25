ВНИМАНИЕ. Сбербанк проведет День открытых дверей в Снежинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 26 сентября, в снежинском офисе Сбербанка (Транспортная, 15) пройдет «День открытых дверей», – посетителям расскажут все об ипотеке и приобретении жилья в Москве и Санкт-Петербурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

На мероприятии можно будет получить консультации об ипотечных программах Сбербанка, узнать об акции на новостройки и условиях рефинансирования жилищных кредитов, взятых в других банках. Снежинцам расскажут о квартирах от столичных застройщиков. Клиенты смогут забронировать понравившийся объект и узнать, как его купить, не выезжая за пределы ЗАТО.

«Межрегиональные сделки становятся популярнее, и все больше жителей Снежинска покупают квартиры в разных городах России, прежде всего, Москве и Санкт-Петербурге. Такое мероприятие мы проводим в городе уже второй раз, приглашая наших партнеров – надежных застройщиков, аккредитованных банком, которые предлагают большой выбор квартир. При этом Сбербанк готов помочь клиентам на всех этапах сделки», – сообщила начальник Управления ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Ирина Звонарева.