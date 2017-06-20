Сбербанк признан самым клиентоцентричным банком

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сбербанк признан лауреатом ежегодной общероссийской премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Самый клиентоцентричный Банк России», а также в категории «Цифровая безопасность» (номинация «Финансовая грамотность и открытость»), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу банка.



Экспертный совет премии особо отметил проекты и инициативы в рамках внедрения клиентоцентричной модели в банке, в том числе по обучению клиентов финансовой безопасности, и эффективное применение методологии дизайн-мышления при разработке и запуске проектов. Прежде всего, это проекты по развитию клиентоцентричной культуры в банке и вовлечению сотрудников в создание лучшего клиентского опыта, в том числе внедрение стандартов сервиса для клиентов с инвалидностью, системы обучения сотрудников обслуживанию особенных и пожилых клиентов, включая комплекс обучающих материалов, а также проект по изменению тональности письменных ответов клиентам.



Высокие оценки жюри банк получил и за реализацию в сотрудничестве с крупными партнерами ряда проектов, направленных на безопасное использование банковских продуктов, предупреждение мошеннических действий и повышение уровня финансовой грамотности клиентов разных возрастных категорий.



«Награду «Самый клиентоцентричный Банк России» мы получаем уже в третий раз, и это результат последовательной и системной работы всей нашей большой команды, которая ставит клиента в центр всего, что мы делаем. При этом мы понимаем, что развитие эмпатии и сервисной составляющей у сотрудников в целом является ключевым фактором успеха в формировании у клиента положительного опыта общения с банком», – прокомментировала победу банка управляющий директор дивизиона «Забота о клиентах» Александра Алтухова.

Она добавила, что не является случайностью и победа в категории «Цифровая безопасность»: Сбербанк действительно заботится о безопасности своих клиентов и применяет комплекс мер, в том числе обучая клиентов любого возраста быть финансово грамотными во всех аспектах взаимодействия с банковскими сервисами.