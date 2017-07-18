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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 10:30

Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Приложение Сбербанк Онлайн получило первое место в номинации «Финансы и страхование» российского конкурса «Рейтинг Рунета», повторив результат прошлого года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Конкурс «Рейтинг Рунета» определяет лучшие сайты и мобильные приложения среди тысячи проектов. Претендентов на победу оценивали 240 экспертов digital-рынка, среди которых профессионалы мобильной разработки, представители бизнеса, агентств и СМИ. Лучших определяли с учетом таких критериев, как дизайн и удобство использования приложения.

«Мы благодарим экспертов "Рейтинга Рунета" за высокую оценку нашего приложения. Для нас это дополнительная мотивация совершенствовать Сбербанк Онлайн. Над новыми продуктами и функциями приложения теперь работают команды всего банка», – прокомментировал итоги рейтинга, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка Святослав Островский.

Мобильным приложением Сбербанк Онлайн активно пользуется более 25 млн человек. За год аудитория выросла на 68%.

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Теги: сбербанк, сбербанк онлайн, рейтинг банков
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