Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Приложение Сбербанк Онлайн получило первое место в номинации «Финансы и страхование» российского конкурса «Рейтинг Рунета», повторив результат прошлого года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Конкурс «Рейтинг Рунета» определяет лучшие сайты и мобильные приложения среди тысячи проектов. Претендентов на победу оценивали 240 экспертов digital-рынка, среди которых профессионалы мобильной разработки, представители бизнеса, агентств и СМИ. Лучших определяли с учетом таких критериев, как дизайн и удобство использования приложения.

«Мы благодарим экспертов "Рейтинга Рунета" за высокую оценку нашего приложения. Для нас это дополнительная мотивация совершенствовать Сбербанк Онлайн. Над новыми продуктами и функциями приложения теперь работают команды всего банка», – прокомментировал итоги рейтинга, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка Святослав Островский.

Мобильным приложением Сбербанк Онлайн активно пользуется более 25 млн человек. За год аудитория выросла на 68%.