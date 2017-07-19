С чего начать инвестировать новичку?

С чего начать инвестировать новичку, рассказывает директор инвестиционной компании «БКС Премьер» в Челябинске – Илья Рощупкин.







Чтобы не дать маху уже на старте, стоит узнать «кодекс новичка» на инвестиционных рынках. Ведь инвестиционный рынок обладает практически безграничным потенциалом и является выгодным объектом для инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе.



1. Оцени свое финансовое положение





Прежде всего, необходимо оценить свои финансовые возможности. Несмотря на то, что некоторые брокеры открывают счета, начиная от очень незначительных сумм, выходить на рынок акций со стартовым капиталом менее 100 тысяч рублей не имеет смысла. Причем, это должны быть «длинные» деньги, то есть в обозримом будущем не возникнет потребность их вывода.



2. Не вкладывай последнее





Прежде чем инвестировать, создайте «подушку безопасности» в размере 3-6 месячных окладов. Эти деньги должны находиться на депозитах с возможностью частичного снятия. Это позволит в случае непредвиденных расходов не изымать экстренно средства с фондового рынка, фиксируя возможные убытки. В то же время при наличии подобного фонда инвестор сможет воспользоваться уникальными ситуациями на рынке, которые возможны только в кризис (например, существенное падение цен на ряд активов), и для этого можно будет не прибегать к кредиту, а использовать как раз запас ликвидности.



3. Разберись с долгами





Одно из базовых правил персонального финансового планирования гласит: на выплаты по всем кредитам у человека должно приходиться не более 40% доходов. Если долговое обременение превышает этот порог, следует погасить или сократить объем задолженностей до приемлемого, а после возвращаться к вопросу инвестиций.

4. Избавься от страха





Даже если инвестор – убежденный консерватор, важно понимать, что совсем без риска в инвестициях невозможно обойтись. Без адекватного восприятия рисков человек просто не сможет успешно заниматься инвестированием. Если вы будете постоянно трястись за свои денежные средства, вы никогда не сможете заработать хорошую прибыль, воспользоваться выгодными трендами. Запомните – не деньги управляют вами, а вы управляете ими, в противном случае преумножить их не получится.

5. Усвой основные принципы и понятия





Прежде чем стартовать на фондовом рынке, надо тщательно изучить все возможные способы и варианты инвестирования, принципы образования доходности, риски, а также запомнить базовые понятия и слова, принятые в данной области.



6. Ставь перед собой четкие цели и сроки





Нередко человек пытается составить себе инвестиционный портфель самостоятельно, подыскивая одно решение для всех своих целей, либо о целях не думает в принципе, ориентируясь «на год, а там посмотрим». Такой подход к подбору инвестиционных инструментов заканчивается либо недополучением возможного дохода, так как изначально рассматривается очень короткий срок инвестиций (1 год), либо, наоборот, подбором слишком агрессивного портфеля, поскольку человек не принимает во внимание цели, а инвестирует по принципу «а там посмотрим».

Эффективный же инвестиционный портфель формируется с учетом финансовых целей, ради которых и предполагается совершать инвестиции, в частности, с учетом:



· срока цели;

· суммы инвестиций;

· готовности инвестора к риску;

· однократности/регулярности расходов на финансовую цель, ради которой предполагаются инвестиции

7. Тренируйся без риска

Попробовать инвестиции в ценные бумаги можно без риска и бесплатно с помощью так называемого демо-счета. Это пробный счет, где деньги являются виртуальными. Интерфейс такой же, как и на реальном счете, поэтому на демо-счете можно получить полезную безрисковую практику перед работой с реальными деньгами и активами.