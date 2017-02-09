Российских бюджетников могут перевести на банковскую карту «Мир» с 1 июля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 июля 2017 года может начаться перевод работников бюджетной сферы на карту «Мир» – российские банки должны будут выпустить около 40 млн данных карт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

«Уже было принято решение, что бюджетники и пенсионеры будут получать средства – если они хотят получать на карту – то это будет происходить через карту "Мир". Уже готовятся поправки в законодательства. Переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы было удобно людям», – сказала Набиуллина.

По ее мнению, было бы правильно установить для новых клиентов из бюджетной сферы срок выдачи средств на карту «Мир» с начала 2018 года, а с 1 июля 2017.

Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Первые карты были выпущены в декабре 2015 года. Оператором платежной системы «Мир» выступает АО «НСПК». В платежной системе «Мир» есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт.



По данным на 26 января, участниками системы стали 176 банков; 97% банкоматов и более 75% терминалов принимают карту «Мир». В 2017 году российские банки выпустят около 40 млн карт «Мир», из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн рублей.