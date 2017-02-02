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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 12:46

Российские власти отменили господдержку ипотеки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство РФ отказалось от дальнейшей поддержки жилищного строительства через механизм субсидирования ипотеки – банки предлагают кредиты от 12% и ниже, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По поручению президента по итогам Госсовета правительство внесло изменения в законодательство об участии в долевом строительстве. «Одним из ключевых аспектов нововведений стало установление требований к финансовой обеспеченности застройщиков, а именно к уставному капиталу, в зависимости от площади возводимого жилья. Также повышена информационная открытость застройщиков, урегулированы механизмы банковского проектного финансирования строительства», – цитирует главу Минстроя Михаила Меня «Российская газета».

Внесены изменения в законодательство для начала работы государственного компенсационного фонда. С января этого года застройщики будут отчислять 1% от цены договора долевого участия в строительстве. «В случае возникновения ситуации с банкротством застройщика фонд будет либо завершать строительство проблемного дома, либо возмещать потери участникам строительства», – отметил министр.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что российские власти прекращают программу поддержки жилищного строительства через механизм субсидирования ипотеки. «Правительство приняло решение, что продолжать мы эту программу не будем, потому что сейчас коммерческие банки предлагают уже ипотечные ставки от 12% и ниже», – отметил Шувалов (ранее – под 15-20% годовых. – Прим. АН «Доступ»).

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Теги: ипотека, долевое строительство, правительство рф, субсидирование, ставки по кредитам, господдержка
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