Промсвязьбанк в Челябинске работает уже 10 лет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Операционный офис «Челябинский» Промсвязьбанка отметил 10-летний юбилей – за этот период филиал продемонстрировал качественный и количественный рост по всем направлениям бизнеса.

Промсвязьбанк в Челябинске – это 12 офисов, три из которых работают в Челябинске, два в Магнитогорске, по одному – в Кыштыме, Златоусте, Коркино, Копейске, Миассе, Карталах и Южноуральске.

На сегодняшний день количество клиентов филиала приближается к 4 тыс. среди юридических лиц и к 40 тыс. среди физических лиц, кредитный портфель достиг 8 млрд рублей.

Промсвязьбанк является универсальным коммерческим банком, который планомерно развивает работу с частными лицами, с малым, средним и корпоративным бизнесом. В число клиентов банка вошли крупные предприятия региона, представители таких отраслей, как машиностроение, нефтедобыча и переработка, агропромышленный комплекс, транспорт, retail, IT, предприятия, ориентированные на экспорт.

«Самый главный капитал и ценность – это люди. За годы работы удалось сформировать команду настоящих профессионалов, многие из которых работают в Промсвязьбанке практически с момента открытия Челябинского офиса. Я считаю это одним из наших достижений», – отметил региональный директор ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Юхачев.

По его словам, цель банка на ближайший год – дальнейшее развитие кредитования розничного и МСБ сегментов, расширение базы зарплатных клиентов, в том числе в бюджетной сфере, запуск новых продуктов на рынок и укрепление позиций в регионе. «А залогом успешной работы нашего филиала является максимальная клиентоориентированность. Мы всегда готовы помочь в выборе самых оптимальных финансовых решений», – добавил Алексей Юхачев.