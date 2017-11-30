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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 09:56

Промсвязьбанк представил возможности факторинга для предпринимателей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В рамках онлайн-марафона Центрального банка РФ для начинающих предпринимателей «Деньги для дела» Промсвязьбанк презентовал cпособы привлечения фондирования на развитие бизнеса под дебиторскую задолженность.

Презентацию провел член правления Ассоциации факторинговых компаний и вице-президент – управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр Карелин. Особое внимание было уделено значению факторинга для молодой компании и его отличиям от кредитования. Более подробно с презентацией можно ознакомиться на сайте проекта.

«Очень часто начинающий предприниматель сталкивается с ситуацией, когда при реализации проекта он вынужден соглашаться на отсрочку платежа со стороны заказчика, что нередко приводит к «кассовому разрыву» и тормозит развитие бизнеса. В Промсвязьбанке разработана программа, по которой клиент в течение одного рабочего дня после отгрузки или выполнения работ получает финансирование в размере до 95% от уступленной задолженности», – отмечает Александр Карелин.

Промсвязьбанк занимает первое место по доле рынка факторинга МСП в России. Услуги факторинга представлены во всех офисах Промсвязьбанка для юридических лиц в 54 регионах России.

Онлайн-марафон «Деньги для дела» – проект, ориентированный на микро- и малый бизнес, а также тех, кто открыл свое дело или только собирается это сделать. В рамках проекта эксперты рассматривают наиболее актуальные для предпринимателей вопросы.

Теги: промсвязьбанк, центробанк, поддержка предпринимателей
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