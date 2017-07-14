Промсвязьбанк и Челябинская область подписали соглашение о сотрудничестве

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает партнерство банка с администрацией региона в создании условий для развития бизнеса любого масштаба, внедрение эффективных и надежных финансовых инструментов в работу компаний, активное участие в повышении финансовой грамотности населения, предоставление высококачественных и доходных продуктов жителям Челябинской области и помощь в реализации социальных и культурных проектов.

Как подчеркнул Борис Дубровский, власти региона ждут от сотрудничества вполне конкретных результатов. «В первую очередь, это участие банка в проектах, направленных на поддержку электротранспорта в Магнитогорске и Челябинске. Рассчитываем, что соглашение поможет привлечь больше инвесторов на принципах государственно-частного партнерства. Этот механизм уже доказал свою действенность, и его можно успешно применять для развития территорий муниципалитетов», – прокомментировал губернатор.

За 10 лет работы в регионе банк зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер, накопил серьезную экспертизу и в сотрудничестве с администрацией сможет эффективно реализовывать как банковские, так и социальные проекты. За это время клиентами банка стали более 37 тыс. жителей и почти 3,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Заработную плату на карты банка получают более 350 крупных компаний региона.

«Сегодняшнее соглашение предусматривает совместную работу с профильным для банка сегментом – компаниями малого и среднего бизнеса, физическими лицами, бюджетниками. Задачи банка, которые он реализует и в масштабах страны, это сделать кредиты доступными, а сервис более удобным. "Сверив часы" с руководством региона, надеемся быть полезными жителям Челябинской области», – прокомментировал, в свою очередь, Дмитрий Ананьев.