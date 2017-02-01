Прогнозы-2017: ипотека возродится, а вклады будут рублевыми

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году ситуация в банковском секторе будет держаться на стабильно успешном уровне – по мнению челябинских экспертов, жилищная ипотека возродится, в том числе за счет разнообразных акций и программ, а количество потребительских займов и вкладов увеличится, сохраняя тенденции 2016 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

РЕКОРДНАЯ ПРИБЫЛЬ

В 2016 году южноуральцам выдали кредитов на 530 млрд рублей. Это на 3% больше, чем в 2015 году. При этом величина вкладов населения выросла более чем на 5% и составила 352 млрд рублей. За этот же период жители Челябинской области оформили в банках 24 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 28 млрд рублей.

«Мы видим, что и экономика, и банковский сектор в 2016 году адаптировались к реалиям и сумели сохранить стабильный уровень. Увеличилось кредитование заемщиков, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, снизилась просроченная задолженность перед банками. И сегодня они готовы выдавать кредиты, главное – научиться соизмерять возможности со своими потребностями», – говорит замуправляющего челябинским отделением Банка России Елена Федина.

На сегодняшний день в регионе работает 841 пункт банковского обслуживания, семь региональных банков (37 филиалов и 150 структурных подразделений) и 64 филиала инорегиональных банков (642 точки обслуживания).

Руководители таких известных структур, как ВТБ24, Промсвязьбанк, Росбанк и ОТП Банк отмечают существенное увеличение числа клиентов как юридических, так и физических. «Объем кредитования малого и среднего бизнеса сравнялся с объемом кредитования наших коллег в Свердловской и Тюменской областях», – подчеркивает руководитель региональной дирекции по корпоративному бизнесу ФК «Открытие» Василий Юдин. И объясняет, что это произошло, в том числе, за счет снижения ставок по кредитам, их рефинансирования и удлинения срока.

ДОВЕРИЕ К РУБЛЮ

Челябинские кредитные организации отметили высокий уровень доверия южноуральцев к рублю и рекордно заработали на отечественной валюте. Так, в 2016 году рублевые депозиты в регионе выросли на 24%, а валютные вклады сократились на 5%.

«Центробанк остановил инфляцию, укрепил рубль. Люди успокоились и поменяли свои сбережения в родные деньги», – говорит региональные директор ПАО «Промсвязьбанк» Ольга Шаловей.

Между тем, напомним, Минфин России считает сегодняшний курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10% – эксперты полагают, что управляемая девальвация рубля поможет сбалансировать бюджет при цене нефти уже 61 доллар за баррель.

БАНК ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫМ

Эксперты советуют южноуральцам выбирать банки более тщательно и перестать к ним относиться, как к универсальным финансовым учреждениям. Все идет к тому, что каждый банк будет специализироваться на конкретных отраслях: потребительский кредит – в одном учреждении, ипотечный кредит – в другом, автокредит – в третьем.

Стоимость ипотеки может снизиться во второй половине 2017 года – мнения экспертов

Основные тенденции:

- ипотечное кредитование будет расти за счет снижения ставок, банковских программ и акций;

- «зачистки» Центробанка будут продолжаться. В 2016 году он лишил лицензий 97 учреждений;

- реальные доходы населения вырастут, а значит, и количество вкладов увеличится. Большинство из них будет рублевыми;

- сроки кредитов будут растягивать, банки будут чаще идти на рефинансирование займов, чтобы сократить задолженность.

В целом, прибыль российских банков выросла почти в пять раз – со 192 млрд рублей, зафиксированных в 2015 году, до 930 млрд в 2016. 60% из них приходится на Сбербанк.