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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 15:05

ВАЖНО. Минфин предложил обесценить рубль на 10%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10% – эксперты полагают, что управляемая девальвация рубля поможет сбалансировать бюджет при цене нефти уже 61 доллар за баррель., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, при стоимости нефти 40 долларов за баррель (а исходя из этой цены сверстан бюджет-2017; доходы от экспорта нефти занимают в нем около 37%) среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар, дефицит федерального бюджета – 3,1% ВВП, из резервных фондов будет изъято 1,8 трлн рублей.

На сегодняшний день официальный курс рубля, установленный ЦБ РФ, равен 60,16 рубля. При текущей стоимости сырья 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов – 464 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», при применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля за доллар.

В профильном министерстве считают, что без применения бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене барреля нефти от 76 долларов, а в условиях управляемой девальвации рубля бюджет полностью сбалансируется при цене 61 доллар за баррель.

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Теги: бюджет, курс доллара, нефть, минфин рф, девальвация
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