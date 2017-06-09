Прогноз аналитиков Промсвязьбанка по ключевой ставке Центробанка

Роман Насонов, ведущий аналитик Промсвязьбанка:

- 8 июня состоялось заседание ЕЦБ, по итогам которого он ожидаемо не стал менять процентные ставки и сохранил объем QE на 60 млрд евро в месяц. Процентная ставка по кредитам была оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам – на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам – 0,25%. Причина – низкая инфляция в Еврозоне, прогноз по которой был понижен на текущий год с 1,7% до 1,5%, на 2018 год – с 1,6% до 1,3%, на 2019 год – с 1,7% до 1,6%. На этом фоне изменения ставок или программы выкупа активов со стороны ЕЦБ в ближайшие месяцы маловероятны.

Заседание ФРС состоится 14 июня, вероятность повышения целевого диапазона ставок с 0,75-1% до 1,0-1,25% по его итогам мы оцениваем как очень высокую. Безработица продолжает снижаться, опустившись до 4,3% в мае, а базовая инфляция по потребительским расходам (1,5%) находится недалеко от целевого уровня ФРС (2%). Кроме того, инвесторы уже подготовлены к такому исходу благодаря многочисленным вербальным интервенциям со стороны представителей американского регулятора. Как следствие, текущие условия благоприятны для реализации долгосрочного плана ФРС по постепенной нормализации денежно-кредитной политики.

От Банка России мы ждем снижения ключевой ставки на 50 б.п. до 8,75% 16 числа. Согласно данным Росстата, инфляция по итогам мая составила 4,1% в годовом выражении, что очень близко от цели ЦБ в 4% на конец года. Кроме того, курс рубля остается стабильным, что снижает инфляционные риски на ближайшие месяцы, а инфляционные ожидания населения в мае опустились до минимальных значений с начала наблюдений – 10,3% после 11% в апреле.

Однако мы не исключаем, что регулятор примет более осторожное решение и ограничится снижением ставки лишь на 25 б.п. из-за рисков удорожания плодоовощной продукции в результате сокращения урожая вследствие плохой погоды в центральной части России, а также слабой конъюнктуры на сырьевых площадках.