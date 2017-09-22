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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 11:38

ВАЖНО. Пенсионный фонд поможет школьникам разобраться с будущей пенсией


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области сообщает о запуске нового федерального проекта «Школьникам о пенсии» – сайт расскажет молодым россиянам, как формируется и от чего зависит их будущее пособие по старости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОПФР.

Проект поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет, какие шаги для этого предпринять. Например, как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений.

Факторы, от которых зависит пенсия, представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, который сопровождается текстом «Чем порадует тебя старость». Специальный тест поможет проверить и закрепить полученные знания о пенсионной системе. Педагоги смогут использовать материалы сайта для проведения уроков пенсионной грамотности. Ресурс будет также полезен родителям школьников.

Теги: пенсионный фонд, пенсии, школьники, пенсионные отчисления
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