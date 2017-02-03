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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 11:42

Ночь темнее всего перед рассветом: доллары для сбережений лучше купить сейчас


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эксперты советуют ловить момент и покупать дешевый доллар для сбережений – сегодня, 3 февраля, курс американской валюты, установленный Центробанком РФ, составляет 59,99 рубля за 1 доллар США, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам аналитиков, сейчас едва ли не самый выгодный момент, чтобы приобрести американскую валюту для долгосрочных сбережений. «Сейчас один из редких шансов купить доллар по относительно низкой цене. В долгосрочной перспективе от этих вложений можно получить неплохую отдачу», – цитирует аналитика «Алор брокер» Алексея Антонова «Российская газета».

Интересно, что рубль укрепляется, даже несмотря на риторику Минфина о том, что национальная валюта переоценена и предложение ведомства опустить рубль хотя бы на 10%.

«На стороне рубля – высокие цены на нефть, которые держатся на отметке выше 55 долларов за баррель. Рынок видит, что соглашение в формате ОПЕК+ по снижению добычи выполняется, поэтому котировки сырья остаются на стабильном уровне (...) Спрос на российские активы и рубль подпитывается и верой в потепление российско-американских отношений при администрации нового президента США Дональда Трампа, а также общим высоким спросом на рисковые активы на международном рынке объясняется сильная динамика российского рынка акций, которая поддерживает и российскую валюту», – пишет издание.

Добавим, ряд экспертов напоминает, что как ночь темнее всего перед рассветом, так и экстремальные значения в позиционировании спекулянтов часто достигаются в самом конце трендов, и специалисты уже наблюдают факторы, которые говорят о скором окончании периода укрепления рубля.

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Теги: курс доллара, финансы, новости челябинска, курс рубля
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