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Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 15:21

ВНИМАНИЕ. Крупный банк в Челябинской области уличили в обмане заемщиков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС уличило ПАО «Совкомбанк» в обмане заемщиков – коммерческая организация предлагала южноуральцам якобы легкий способ оздоровления кредитной истории, а по факту оказывала обычные консультационные услуги, беря за это несколько тысяч рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на заместителя руководителя Челябинского УФАС, начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Татьяну Соболевскую.

Сообщается, что в 2016 году банк начал активно рекламировать новую услугу под названием «Кредитный доктор». Людям предлагали исправить свои кредитные истории, создав себе репутацию аккуратного и внимательного плательщика. Для этого нужно было взять небольшой кредит и быстро по нему расплатиться. Однако по факту никакого займа не предоставлялось, клиентам просто передавали данные из Бюро кредитных историй, за что брали несколько тысяч рублей. Между тем, любой человек может обратиться в эту организацию напрямую и получить о себе информацию без участия посредника.

Антимонопольное ведомство возбудило административное дело, которое планируют рассмотреть в марте 2017 года.

Кредитный кооператив оштрафован на 100 тыс. за пустые обещания

«Вообще, по итогам 2017 году мы зафиксировали 61 обращение по фактам недостоверной информации в рекламе. Львиная доля из них – на финансовом рынке. Так, реклама "Кредит всем", "Избавим от непосильных платежей", "Получи кредит 100%", которую можно встретить на каждом углу города, фактически не соответствует действительности. Людям оказывают консультационные услуги, берут за это от 5 до 35 тыс. рублей, и говорят, что заявка на кредит одобрена. А когда УФАС запрашивает информацию у банков, выясняется, что они не знают таких организаций, и уж тем более, у них нет никаких соглашений», – рассказала Соболевская.

Добавим, согласно федеральному законодательству, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг не должна умалчивать об условиях, влияющих на суммы доходов и расходов. Также, если реклама кредита содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, она должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее факторы. Нарушения в этой части влекут штраф для должностных лиц от 20 до 50 тыс. рублей, на юридических – от 300 до 800 тыс. рублей.

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Теги: банк, челябинское уфас, новости челябинска, недобросовестная реклама
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