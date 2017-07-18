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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 09:55

Ипотека Банка УРАЛСИБ вошла в ТОП-10 рейтинга популярных жилищных кредитов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ипотека от Банка УРАЛСИБ вошла в ТОП-10 самых востребованных жилищных кредитов по итогам второго квартала 2017 года, согласно исследованию ИА «БанкИнформСервис». Продукт Банка УРАЛСИБ «Приобретение готового жилья» со ставкой от 11% годовых занял 7-ю строчку рейтинга.

Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа, на протяжении 2017 года банк стабильно входит в ТОП-15 рейтинга ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») Аналитического центра «Русипотека».

Ипотечные продукты банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – минимальный уровень ставки по кредитам составляет 9,9% годовых. В феврале 2017 года УРАЛСИБ вошел в ТОА-5 рейтинга ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройке, в мае – в ТОП-3 ипотечных кредитов, наиболее популярных у заемщиков.

В рамках развития ипотечного кредитования банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1 154 застройщика и более 2 750 объектов жилья по всей России.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в ипотечный центр, в офис банка или по телефону 8-800-250-57-57.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B–» Standard & Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 489 банкоматов, 517 платежных терминалов и 23 321 POS-терминал. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети ATLAS – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 тыс. банкоматов на всей территории РФ.

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Теги: ипотека, рейтинг банков, уралсиб
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