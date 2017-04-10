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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 12:12

Fitch подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне «BBB–»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Челябинской области на уровне «BBB–» и стабильный прогноз по ним – такое решение свидетельствует о хороших бюджетных показателях региона и его высокой кредитоспособности, отмечают аналитики агентства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В числе ключевых факторов рейтинга – низкий долг, невысокий риск его рефинансирования и устойчивые показатели бюджета региона.

Как отмечают аналитики Fitch, долговые риски региона в прошлом году уменьшились, а сами возможности для обслуживания долга выросли. «Правительство Челябинской области использовало накопленные средства для погашения наиболее дорогостоящих кредитов, обеспечив экономию на процентах», – говорится в пресс-релизе.

Риск того, что регион не сможет рефинансировать долги, то есть взять новый кредит для оплаты текущего, также остается низким. Это обусловлено исторически невысоким уровнем государственного долга, его оптимальной структурой и доступностью бюджетных займов, считают аналитики.

Сбалансированность областного бюджета, в свою очередь, обеспечивается сильной налоговой базой и контролем за текущими расходами области.

«Регион продолжает активно использовать гарантии в качестве экономического инструмента для стимулирования местных производителей, но как мы и ожидали, они начали амортизироваться. При этом ни одна из гарантий не была востребована кредиторами», – говорится в сообщении Fitch.

Также аналитики агентства отмечают, что в регионе хорошо развиты металлургия и машиностроительная отрасль.

«Кредитный рейтинг, основанный на официальной отчетности и экспертном анализе, дает понимание текущей и прогнозируемой финансовой ситуации в регионе. Оценивая работу регионального правительства, Fitch оставило неизменными свои рейтинги и прогнозы относительно финансовой стабильности Челябинской области, а значит, подтвердило успешность реализуемой бюджетной и долговой политики», – прокомментировал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Добавим, что наличие кредитного рейтинга снижает кредитные риски, позволяя региону при необходимости привлекать займы и решать вопросы рефинансирования существующих долгов по минимально возможным в текущих условиях процентным ставкам.

По состоянию на 4 апреля 2017 года, Челябинская область должна банкам 1,9 млрд рублей. Для замещения этих обязательств регион привлекает бюджетный кредит под 0,1% годовых. Используя собственные доходы и льготный кредит Федерации, область уже этой весной планирует досрочно рассчитаться со всеми банковскими кредитами.

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Теги: челябинская область, fitch рейтинговое агентство, рейтинг, кредиты, минфин, новости челябинской области
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