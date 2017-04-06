Челябинская область досрочно вернула Сбербанку полмиллиарда

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство финансов региона отчиталось губернатору Челябинской области Борису Дубровскому о выполнении поручения по досрочному погашению кредитов Сбербанка России – регион погасил займы на 550 млн рублей за счет собственных средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу профильного министерства.

Напомним, кредиты привлекались под 10% годовых и подлежали погашению в ноябре 2019 года. В связи с этим экономия расходов на обслуживание госдолга до конца 2017 года составила 41,6 млн рублей.

Всего с начала 2017 года бюджет Челябинской области досрочно рассчитался с кредитами на сумму 2 млрд 977 млн рублей, сэкономив при этом 232,6 млн рублей на обслуживании кредитных обязательств.

Таким образом, региональное правительство планомерно реализует задачу, поставленную губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики: «Одной из основных задач долговой политики Челябинской области в среднесрочном периоде является минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области», – говорится в соответствующем распоряжении главы региона.

Структура государственного долга Челябинской области На 1 января 2017 года На 1 апреля 2017 года Итого объем долга, тыс. руб. в том числе: 28 532 506 25 458 008 коммерческие займы, тыс. руб. 4 877 687 1 900 619 бюджетные кредиты, тыс. руб. 9 039 824 9 039 824 Госгарантии, тыс. руб. 14 614 995 14 517 565 Доля общего объема госдолга к собственным доходам, % 26,4% 25,5% Доля долга по коммерческим кредитам к собственным доходам, % 4,5% 1,9%

В течение трех лет на пополнение доходной части бюджета работают такие меры, как взыскание задолженности с налогоплательщиков, выявление и постановка на учет незарегистрированных объектов налогообложения, пересмотр налоговых ставок и льгот с точки зрения их эффективности, создание условий для привлечения инвестиций.

По состоянию на 4 апреля 2017 года, Челябинская область должна банкам 1,9 млрд рублей. Для замещения этих обязательств регион привлекает бюджетный кредит под 0,1% годовых. «Используя собственные доходы и льготный кредит Федерации, Челябинская область уже этой весной планирует досрочно рассчитаться со всеми банковскими кредитами», – говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.