ВАЖНО. ФНС упростила порядок оформления свидетельства о присвоении ИНН и госрегистрации

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Федеральная налоговая служба с января 2017 года отменила бланки свидетельств о постановке на учет (присвоении ИНН) и госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФНС по Челябинской области.

Ранее налоговыми органами для выдачи таких документов использовались бланки, защищенные голограммой. Соответствующие изменения предусмотрены приказом ФНС России от 12.09.2016 № ММВ-7-14/481@ и являются частью программы на переход регистрации бизнеса по безбумажным технологиям.

Документом, подтверждающим факт внесения любой записи в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, теперь является лист записи ЕГРЮЛ и Лист записи ЕГРИП. Лист будет содержать необходимую информацию – имя заявителя, серию и номер документа.

Без использования бланков строгой отчетности (на листе формата А4) налоговыми органами выдаются свидетельства:

- о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

- о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

- о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе;

- о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Отказ от бланков строгой отчетности упростит электронное взаимодействие заинтересованных лиц с налоговой службой.