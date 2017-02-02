Чт, 02.02.2017, 11:07 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 10:52

ВАЖНО. ФНС упростила порядок оформления свидетельства о присвоении ИНН и госрегистрации


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Федеральная налоговая служба с января 2017 года отменила бланки свидетельств о постановке на учет (присвоении ИНН) и госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФНС по Челябинской области.

Ранее налоговыми органами для выдачи таких документов использовались бланки, защищенные голограммой. Соответствующие изменения предусмотрены приказом ФНС России от 12.09.2016 № ММВ-7-14/481@ и являются частью программы на переход регистрации бизнеса по безбумажным технологиям.

Документом, подтверждающим факт внесения любой записи в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, теперь является лист записи ЕГРЮЛ и Лист записи ЕГРИП. Лист будет содержать необходимую информацию – имя заявителя, серию и номер документа.

Без использования бланков строгой отчетности (на листе формата А4) налоговыми органами выдаются свидетельства:

- о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

- о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

- о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе;

- о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Отказ от бланков строгой отчетности упростит электронное взаимодействие заинтересованных лиц с налоговой службой.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: налоги, новости челябинска, фнс
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Финансы»

вчера, 14:01
Прогнозы-2017: ипотека возродится, а вклады будут рублевыми
вчера, 10:20
Южноуральцы одними из первых в стране начнут платить картами за кофе в автоматах
вчера, 09:35
ВАЖНО. С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты южноуральским пенсионерам увеличатся на 5,4%
31 января, 17:30
Экономисты прогнозируют взлет рубля в случае отмены санкций
31 января, 15:05
ВАЖНО. Минфин предложил обесценить рубль на 10%
26 января, 15:01
На Южном Урале налоговая будет следить за движением денег бизнеса онлайн
24 января, 13:06
Челиндбанк приглашает на бесплатный семинар, посвященный поколению Y
24 января, 11:28
На развитие сельских территорий кабмин РФ выделил Южному Уралу более 23 млн
23 января, 11:25
Сбербанк продлил акцию «Одобряем мечты!» до конца января 2017 года
20 января, 15:44
Челиндбанк предлагает памятные монеты к чемпионату мира по футболу
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость