Экономисты прогнозируют взлет рубля в случае отмены санкций

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В случае отмены американских санкций в отношении России курс рубля может укрепиться на 5-10%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Большинство из 27 опрошенных Bloomberg аналитиков считают, что при благоприятном для России развитии событий рубль укрепится на 5-10%. На втором месте по популярности сценарий, при котором рост российской валюты к доллару составит от 1% до 5%, пишет РБК.

При этом сама вероятность, что президент США Дональд Трамп обеспечит России существенное смягчение санкционного режима в 2017 году, снизилась с 43% (по данным опроса в декабре 2016 года) до 35% (по данным последнего опроса, проведенного агентством Bloomberg 20-25 января).

Между тем, напомним, Минфин России считает сегодняшний курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10% – эксперты полагают, что управляемая девальвация рубля поможет сбалансировать бюджет при цене нефти уже 61 доллар за баррель.