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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 17:33

Дубровский потребовал от министров повысить финансовую дисциплину в работе с органами власти


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министры Челябинской области должны повысить финансовую дисциплину в работе с федеральными органами власти – такое поручение дал губернатор Борис Дубровский в ходе заседания областного правительства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным министра экономического развития Сергея Смольникова, в 2016 году 11 органов исполнительной власти области привлекали субсидии из федерального бюджета, общий объем выделенных средств составил 5,7 млрд рублей, из них не освоили чуть больше 150 млн рублей.

Несмотря в целом на хорошие цифры по области – порядка 97% выполнения показателей, – не все органы власти в полном объеме расходуют выделенные из федеральной казны средства. В результате такой небрежности неосвоенные федеральные деньги должны быть возвращены. Кроме того, субсидия в будущем периоде может быть уменьшена на сумму возврата.

В антирейтинге по невыполнению показателей по итогам 2016 года лидирует министерство физической культуры и спорта, где не достигнуты девять показателей по расходованию федеральных средств, а также министерство сельского хозяйства (пять показателей не выполнено). Смольников заявил, что уже разработан план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки достижения органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления целевых показателей межбюджетных субсидий.

Глава региона поручил руководителям органам власти области работать на опережение и быть в постоянном диалоге с федеральными властями.

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