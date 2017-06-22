Челиндбанк предлагает воспользоваться арендой сейфовых ячеек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Собираясь в путешествие или деловую поездку, важно позаботиться о сохранности своих сбережений и ценных вещей – Челиндбанк приглашает арендовать индивидуальные сейфовые ячейки для хранения наличных денег, документов, ценных бумаг, ювелирных изделий, предметов искусства и других ценностей, а также для использования при совершении крупных сделок купли-продажи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Помещения, в которых находятся сейфы, оснащены современным банковским оборудованием, системой охраны, средствами противопожарной сигнализации и сертифицированы Банком России.

Челиндбанк предлагает гибкие условия аренды: разнообразие размеров сейфов, индивидуальные сроки хранения, возможность оформления доступа к сейфовым ячейкам третьих лиц без оформления нотариальной доверенности. Стоимость аренды составляет от 10 до 35 рублей в сутки, в зависимости от размера ячейки.

При использовании сейфовых ячеек банк обеспечивает полную конфиденциальность.

Узнать подробную информацию можно по телефону 8-800-5001-800 или на сайте банка.